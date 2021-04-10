الكاظمي يستقبل البارزاني ويبحث معه مستجدات الوضع العراقي والعلاقة بين بغداد واربيل

2021/04/10 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس إقليم كردستان آخر المستجدات على الساحة المحلية والعلاقة بين بغداد وأربيل.

جاء ذلك في سياق الاجتماع الذي عقده الطرفان والذي يأتي في إطار زيارة البارزاني الى العاصمة والتي يلتقي خلالها بعد لقائه بالكاظمي كلا من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب إضافة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والقيادات وكبار المسؤولين السياسيين في البلد.

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