شرطة بابل تنفي تعرض منتسبين في الحشد الشعبي الى محاولة اغتيال

2021/04/10 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة شرطة محافظة بابل ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض عدد من منتسبي الحشد الشعبي في ناحية أبي غرق الى محاولة اغتيال.

وقالت القيادة في بيان أوضحت فيه حقيقة وجود عجلة نوع لاند كروزر تطلق العيارات النارية على منتسبي الحشد الشعبي، قائلة ان ما حدث كان عبارة عن مشاجرة وقعت بين منتسب في الحشد الشعبي مع شخص آخر بسبب مضايقته اثناء مسير مركبتيهما في منطقة أُم الهوى بناحية أبي غرق غربي مدينة الحلة، وتم بعدها تسجيل شكوى أُصولية بذلك، داعية جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات.

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