2021/04/10 | 16:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 نيسان 2020)، إن "الكوادر الصحية سجلت 6779 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 4891 مصاباً للشفاء، وقابل ذلك وفاة 37 مصاباً بالفيروس خلال المدة المذكورة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل حصيلة ثقيلة من إصابات فيروس ’كورونا’.. وعشرات الضحايا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل حصيلة ثقيلة من إصابات فيروس ’كورونا’.. وعشرات الضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).