مقتل مهاجر في طرابلس الليبية.. ومنظمة دولية تتحدث عن

2021/04/10 | 16:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، السبت، إن إطلاق النار الذي تسبب في مقتل مهاجر وإصابة اثنين آخرين في مركز احتجاز بالعاصمة الليبية طرابلس، يسلط الضوء على الخطر الذي يواجهه المهاجرون الضعفاء في البلد الذي مزقته النزاعات.

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