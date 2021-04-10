صحة الاقليم: تزايد الاصابات بكورونا

2021/04/10 | 16:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا يوم غد الاحد، اجتماعا، بعد انتهاء مدة اجراءات الوقائية واغلاق المدارس.

واوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور آسو حويزي، في تصريح خاص لـPUKmedia: ان اللجنة ستجتمع لتقييم الاوضاع الصحية في اقليم كوردستان والتدابير لمواجهة فايروس كورونا، موضحا، ان الصحة ستنقاش توصياتها الى اللجنة لاتخاذ القرار الانسب لصالح المواطنين.

واضاف: ان حالات الاصابة بفايروس كورونا في تزايد، مؤكدا ان الوضع الصحي بشأن كورونا غير جديد، داعيا المواطنين الى المزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية.

وبين، ان اللجنة ستقيم قرار حظر التجوال الجزئي الساري منذ يومين، مؤكدا ان اللجنة العليا ستناقش التقرير الخاص بالموقف الوبائي الذي ستقدمه وزارة الصحة وسبل مواجهة انتشار فايروس كورونا، وخطوات تشديد الاجراءات الوقاية لحماية المواطنين من الاصابة بفايروس كورونا.

PUKmedia خاص

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