سكان الرياض يتلقون “رسائل تحذيرية طارئة جدا”

2021/04/10 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت مديرية الدفاع المدني السعودية، اليوم السبت، إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ.

وأرسلت المديرية في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي لمنطقة الرياض)، رسائل الاختبارات التجريبية التي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، وجاء ذلك بعد أن دعت المديرية في وقت سابق إلى عدم القلق مشيرة إلى أن الرسائل لتجربة المنصة ولا تتطلب اتخاذ أي إجراء.

وفي إطار هذه الاختبارات، وتحت عنوان “الرسائل التحذيرية الطارئة جدا”، دوت هواتف المقيمين في منطقة الرياض، بصوت تحذيري بسبب رسائل، حيث أكدت الرسالة أن الأمر إجراء تجريبي لاختبار جاهزية المنصة الوطنية للإنذار المبكر ولا تتطلب الرسائل أي إجراء.

وبدأت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت – حتى الاثنين المقبل- الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي، وبدأت التجربة اليوم في منطقة الرياض، وستكمل غدا الأحد في منطقة مكة المكرمة، والاثنين في المنطقة الشرقية.

وحثت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين في تلك المناطق، على المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصية (SMS)، منوهة بأهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار، لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات، مؤكدة أنه ليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق.

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