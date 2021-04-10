2021/04/10 | 17:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشف محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم السبت، عن تنفيذ المحافظة مشاريع خدمية كبيرة في قضاء الزبير ومنطقة القبلة هي الأفضل على مستوى العراق والخليج العربي.وقال العيداني في تصريح خاص لـ”المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ البصرة: مشاريع المحافظة الخدمية تتفوق على دول الخليج العربي المركز الخبري الوطني.

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