مصرع وإصابة ستة أشخاص بحادث سير بين الناصرية والبصرة

2021/04/10 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

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مصرع وإصابة ستة أشخاص في حادث سير بين الناصرية والبصرة

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