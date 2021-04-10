الكاظمي يؤكد للبارزاني ضرورة تعزيز التكامل الأمني بين المركز والإقليم

2021/04/10 | 17:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، على ضرورة تعزيز التكامل الأمني بين المركز والإقليم.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “الكاظمي استقبل رئيس […]

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