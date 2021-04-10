2021/04/10 | 17:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، إلى أكثر من 918 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مختبراتها سجلت 6779 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 4891 مصابًا للشفاء، وقابل ذلك وفاة 37 مصابًا بالفيروس خلال المدة المذكورة".

اقرأ/ي أيضًا:

نحو 8 آلاف إصابة جديدة بالجائحة..



وارتفاع لمؤشر الضحايا في العراق

موقف وبائي مرتفع في العراق..



ووفاة 34 مصابًا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 918 ألفًا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 918 ألفًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).