2021/04/10 | 17:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي وبارزاني يؤكدان ضرورة تعزيز التكامل الأمني بين بغداد وأربيل » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:05

واع/

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