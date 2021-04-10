عدّاد الإصابات التراكمي يتجاوز حاجز الـ120 ألفاً في الرصافة

2021/04/10 | 17:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغدغد/الرصافة، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 نيسان 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":

1047حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البلديات الثاني 98 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 158 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الأول 159حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 125 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 109 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 89 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 76 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 93 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 101 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 39 حالة من خلال الرصد الوبائي

571 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

56حالة في مدينة الصدر

15حالة في شارع فلسطين

21حالة في الشعب

15 حالة في منطقة الزعفرانية

15 حالات في النهروان

43 حالة في منطقة البلديات

6 حالات في المدائن

6 حالات في الحسينية

14 حالة في منطقة الكرادة

20 حالات في منطقة بغداد جديدة

19 حالة في منطقة الامين

11حالة في منطقة المشتل

7 حالات في منطقةالصليخ

13حالة في منطقة العبيدي

9 حالات في منطقة زيونة

حالات في منطقة المعامل

7حلات في منطقة الزوية

6 حالة في منطقة حي الكمالية

4 حالات في منطقة الكسرة

8 حالات في حي القاهرة

4 حالات في الشماعية

6 حالات في منطقة باب الشيخ

6حالات في منطقة شهداء العبيدي

7 حالات في منطقة الطالبية

4 حالات في منطقة الشالجية

5 حالات في منطقة الضباط

5 حالات في منطقة حي تونس

16 حالة في الاعظمية

واضاف الساعدي، أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 120257، توفي منهم 1576، ومتبقي قيد العلاج 13693".

وبين، أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 1188 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".

وأضاف، أن "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية":

194حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

18حالة شفاء في جانب صحة الكرخ.

123حالة شفاء في منطقة النهروان.

113حالة شفاء في منطقة البلديات

53حالة شفاء في منطقة الاعظمية

38 حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة

98 حالة شفاء في حي الزعفرانية

42حالة شفاء في منطقة الشعب

37 حالة شفاء في حي اكد

33 حالة شفاء في منطقة حي المنتظر

39حالة شفاء في منطقة سبع قصور

37 حالة شفاء في منطقة الأمين

56حالة شفاء في منطقة كفاءات العبيدي

48حالة شفاء في منطقة حي النصر

49حالة شفاء في منطقة الحسينية

35حالة شفاء في منطقة حي تونس

64حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين

67حالة شفاء في منطقة المدائن

44حالة شفاء في منطقة الكرادة

وأوضح الساعدي، أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع إلى 104988 حالة شفاء".

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