2021/04/10 | 17:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة دهوك، عن تلقي 7 آلاف و200 مواطن اللقاح المضاد لكورونا، فيما بينت مديرية شؤون الوقاية الصحية، ان 4 مراكز جديدة للكشف عن كورونا ستفتتح غدا.

وقال الدكتور فرهاد اسماعيل مدير شؤون الوقاية في مديرية صحة دهوك لـPUKmedia: ان 4 مراكز خاصة بالكشف عن فايروس كورونا، داخل مركز محافظة دهوك، ستفتح يوم غد الاحد، موضحا، ان الخدمات في تلك المركز مجانية.

من جانبه اكد حمزة رزيكي، المتحدث باسم مديرية صحة دهوك، ان محافظة دهوك، اولى، على صعيد اقليم كوردستان بتلقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا، مشيرا الى ان 7 آلاف و200 مواطن تم تطعيمهم ضد كورونا.

واكد ان 20 حالة اصابة بكورونا تحت الرعاية الصحية المشددة في مستشفيات دهوك.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح 4 مراكز كشف كورونا في دهوك) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح 4 مراكز كشف كورونا في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).