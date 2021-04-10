قوباد طالباني: رحيل أحمد دلزار موضع أسف الجميع

2021/04/10 | 17:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، برقية تعزية بوفاة الشاعر الكوردي احمد دلزار.

وغيب الموت في وقت سابق من اليوم السبت، بمدينة اربيل ، الشاعر الكوردي احمد دلزار، عن عمر ناهز 101 عام.

وقال طالباني في برقية التعزية:

عائلة الراحل السيد أحمد دلزار

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل الشاعر الكوردي الكبير (أحمد دلزار).



وبهذه المناسبة الأليمة نوجه لكم التعازي والمواساة، واشارككم الحزن.

ان الراحل (أحمد مصطفى) والمعروف بـ (أحمد دلزار) كان من عائلة مثقفة، وكرس اغلب فترات حياته في البيشمركايتي والسجن والتهجير، وان فقده موضع أسف الجميع.

اسكنه الله الراحل فسيح جنانه، والهمكم الصبر والسلوان.

PUKmedia ترجمة

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