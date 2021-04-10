2021/04/10 | 17:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، بمصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انقلاب عجلتهم جنوبي المحافظة.وقال المصدر، إن “عجلة صالون انقلبت على الطريق الدولي السريع جنوبي ذي قار، بين البصرة والناصرية”، لافتا إلى أن “الحادث ادى لمصرع 3 أشخاص على الفور وإصابة 3 آخرين بجروح أحدهم بحالة خطرة”.وبين المصدر، أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ذي قار.. مصرع وإصابة 6 أشخاص اثر انقلاب عجلتهم) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ذي قار.. مصرع وإصابة 6 أشخاص اثر انقلاب عجلتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).