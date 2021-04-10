تحدثت عن مكسب كبير.. الصحة تحدد الموقف بشأن الحظرين الشامل والجزئي

2021/04/10 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف

البدر، السبت، على استمرار ارتفاع

أعداد الإصابات بفيروس كورونا في عموم

البلاد مؤخرا، فيما حدد الموقف بشأن

الحظرين الشامل والجزئي بالتزامن مع

إغلاق العديد من شوارع بغدا

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