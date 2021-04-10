مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد

2021/04/10 | 17:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، عصر اليوم، قرب مجمع بسماية جنوب شرقي بغداد، ما اسفر عن مقتل شخص"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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