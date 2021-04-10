مصرع وإصابة ستة أشخاص بحادث سير جنوب الناصرية

2021/04/10 | 17:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، السبت، بمصرع وإصابة ستة أشخاص بحادث سير جنوب الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "باصاً صغيراً انقلب على الطريق الدولي الرابط بين محافظة البصرة والناصرية جنوب الناصرية".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن وفاة 3 اشخاص، واصابة 3 اخرين بجروح".

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