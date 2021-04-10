الأمم المتحدة ترفض إنشاء مراكز التدقيق في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

2021/04/10 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي رفضها إنشاء مراكز التدقيق والتقارير في مفوضية الانتخابات وإلغاء ذكرها من جميع فقرات أنظمة وإجراءات المفوضية.

وشدد فريق المساعدة الانتخابية لبعثة الأمم المتحدة في رسالة موجهة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورئيس مجلس المفوضين على توصيته بإلغاء مراكز التدقيق والتقارير لأسباب عدة أبرزها عدم وجود سند قانوني لمراكز التدقيق في الإطار القانوني للانتخابات معتبرة أن هذه المراكز خطوة لتأخير اعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال اربع وعشرين ساعة.

ولفتت البعثة إلى أن نقل المواد من أجهزة العد والفرز قبل تسليم تقارير النتائج يعد مخاطرة بنزاهة الانتخابات وشفافيتها وسيثير المخاوف من التلاعب بالنتائج.

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