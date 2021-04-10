الكهرباء تبشر العراقيين: ساعات تجهيز مرضية خلال الصيف

2021/04/10 | 17:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بشرت وزارة الكهرباء، السبت، العراقيين بشأن ساعات تجهيز الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل، فيما اشارت الى انها ستكون مرضية.

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