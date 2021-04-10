صالح يستقبل بارزاني في قصر السلام

2021/04/10 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في قصر السلام.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان مقتضب تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “صالح استقبل رئيس اقليم […]

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