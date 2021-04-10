مرسوم جمهوري بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية

2021/04/10 | 17:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية.

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