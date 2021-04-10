بعد تلقيح جميع السكان.. عودة الحياة إلى طبيعتها في جبل طارق

2021/04/10 | 17:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها في جيب جبل طارق البريطاني الصغير في أقصى جنوب إسبانيا، وهو بات "أشبه بواحة" إذ أنه إحدى أولى المناطق في العالم التي لقحت جميع سكانها ضد فيروس كورونا.

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