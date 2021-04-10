نائب ينتقد الالزام بأخذ جرعات لقاح كورونا قسرياً

2021/04/10 | 18:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، اليوم السبت، ان استخدام الاسلوب القسري في الزام الناس بأخذ جرعات اللقاح ضد وباء كورونا غير صحيح، مشيرا الى ان جميع البروتوكولات العالمية وضعت معايير لا تربط بين الالزام القسري لاخذ اللقاحات والتقييد بالعمل او السفر.

وقال البديري في حديث صحفي، ان “اجراءات وزارة الصحة في فرض وجود بطاقة التلقيح للراغبين بالعمل في المطاعم او المولات او حتى السفر، هي اجراءات مخالفة لجميع القوانين النافذة محليا ودوليا، على اعتبار ان الاجبار والعقوبات المرتبطة بحرية الاشخاص في التنقل او العمل هو امر لا يمكن المضي به كونه غير صحيح وهو ما اشارت له بكل وضوح منظمة الصحة العالمية حين رفضت إصدار الدول لجوازات خاصة لمن أخذوا جرعات اللقاح تختلف عن باقي الجوازات المعمول بها دوليا”.

واضاف ان “الاجراءات الوحيدة حاليا التي يجب التزام المواطنين بها وعلى وزارة الصحة متابعتها هي حملات التوعية الصحية في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات والتعفير والتعقيم المستمر، اما غير ذلك من اجراءات قسرية خصوصا فيما يتعلق باخذ اللقاحات هو امر مرفوض خصوصا ان اللقاحات وفقا للقوانين يتم تعاطيها بشكل طوعي فقط”.

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