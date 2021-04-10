هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ - عباس علي العلي

2021/04/10 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي من سورة الجاثية أخترنا عنوان بحثتنا ومقالة التدبر التي نريدها مفتاحا لتجديد الفهم وإعادة القراءة من جديد وفق معطيات وأدوات العقل الراهن ولسبب بسيط جدا أن العقل صورة زمانه ولا يمكننا أن نجبره ليعيش عصر أخر مضى وأنقضى، فالعقل كائن حي يعيش كبقية الكائنات رهين ظروفه الزمكانية والحالية ويمكنه أن يتجدد لأنه يولد كل يوم وليس كائنا هرما يعيش الخلود الأول، فكلما تجددت ظروف الإنسان وتغيرت المعايير والقياسات ......





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