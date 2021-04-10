حزب الرئيس الفرنسي في مدينة الداخلة / مفاوضات الصحراء / عضوية الجمهورية الصحراوية في الامم المتحدة - سعيد الوجاني

2021/04/10 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني في خلال هذا الأسبوع طرحت على الاعلام الدولي ثلاثة مواضيع مهمة ، اثارت بعض اللغط ، لان تعامل المهتمين والمشتغلين على الشأن العام ، خاصة بالنسبة للمواضيع الثلاثة ، كان تعاملا مختلفا ، وتعاملا منحازا بسبب الحساسيات المفرطة ..



وقلما عالج احدهم المواضيع من زاوية تحليلية محايدة ، لإعطاء القارء صورة حقيقية وحيّة ، عن طبيعة الصراع الجاري بالمنطقة ..



ومن جانبنا ، سنحاول معالجة هذه الموضوعات بدون انحياز ، و ......





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