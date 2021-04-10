السلطة والتسلط

2021/04/10 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: قاسم موزان

تنطلق فكرة المقال من طرح تساؤلات عميقة

بشأن الكيفية التي يحافظ فيها الحكام

المستبدون على وجودهم على كراسي التسلط

لفترة طويلة تصل إلى عقود طويلة مع

ممارسات لاإنسانية، وهم لم يأتوا للح

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