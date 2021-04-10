الأمانة العاطفية والخيانة الاخلاقية واضطراب السلوك الانساني

2021/04/10 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.سلامة الصالحي

أثبتت آخر الدراسات العلمية

والاستبيانات في جامعة هارفرد

الأميركية أن السعادة الحقيقة وجمالية

العيش الانساني، هي ليست في توفر

الاموال وسبل الرفاهية والمتعة، بل في

جودة العلاقات

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