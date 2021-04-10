2021/04/10 | 18:06 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

السبت 10 أبريل 2021 | 05:58 مساءً

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استشهاد مدني بانفجار ناسفة شرقي بغداد

افاد مصدر أمني، السبت، باستشهاد مدني بانفجار ناسفة شرقي العاصمة بغداد.



وقال المصدر في حديث ان"عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مجمع بسماية شرقي بغداد، ما اسفر عن استشهاد مدني".



واضاف، ان"القوات الامنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".

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