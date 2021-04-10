2021/04/10 | 18:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: بشير خزعل

القراءات التي تسلط الضوء على واقع

الاقتصاد العراقي يمكن أن نجدها من خلال

قراءة معمقة للقضايا الاقتصادية التي

أقرت في الدستور، إذ تبلورت لدى أصحاب

القرار في الدولة العراقية رؤى جديدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستثمار و الدستور) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستثمار و الدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).