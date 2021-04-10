2021/04/10 | 18:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إياد مهدي عباس

كان التاسع من نيسان شاهدا على العديد

من الأحداث التي ترسّخت في ذاكرة

العراقيين، ففي ذلك اليوم من عام 1980 قرر

النظام البعثي الصدامي تنفيذ حكم

الإعدام بالسيد محمد باقر الصدر،

الم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيسان وذكرى الشهادة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيسان وذكرى الشهادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).