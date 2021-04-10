ان تدرَس الرواية في جامعة بغداد - لقاء موسى الساعدي

2021/04/10 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لقاء_موسى_الساعدي قبل أن يدب الياس في النفس، ونتنازل مجبرين تحت ضغط واقع لايقبل إلا أن يفتح عينه على الرداءة ويغمضها على منطق إيثار السلامة واليأس من التغيير.



كان لي رغبة أن أضيف لمنهج تدريس الأدب الحديث ما يضيف الحيوية على الدرس ويوسع مدارك الطالبات اللواتي اعتدن أن يكتفين بالمحاضرات الجاهزة، يعدها الأساتذة وتحفظها الطالبات في أحسن الاحوال، حاولت أن أضيف قراءة رواية تكتب فيها الطالبات تقريرا تسلمه آخر العام الدراس ......





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