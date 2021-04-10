2021/04/10 | 18:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، الإطاحة بعشرات المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب، في محافظة البصرة.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بعد ورود معلومات استخبارية إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بعشرات الإرهابيين في البصرة المركز الخبري الوطني.

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