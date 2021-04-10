بعد زيارة أبو الغيط.. كتلة بدر تنتقد أداء الجامعة العربية تجاه العراق

2021/04/10 | 18:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر، السبت، ان قرارات الجامعة العربية حبر على ورق، ولم يكن لديها دور بارز تجاه العراق فقط وعود ومذكرات تفاهم، موضحا ان هذه المذكرات لم تجر على أرض الواقع.

وقال شاكر في تصريح لـ NRT عربية، (10 نيسان 2021)، ان "المقترحات التي قدمتها الجامعة العربية هو اتفاق في الحضور، ولم يكن لها دورا بارزا في العراق".

واعرب عن امله، بان "يكون لها دور فعال على مستوى دول اسيا والعالم، وان يكون لها كلمة مسموعة اذ كانوا فعلا واقعيين".

واشار شاكر الى ان "الجامعة العربية لم يكن لها مواقف واضحة ومعلومة تساند العراق في محنتة التي مر بها خصوصا دخول مع داعش الى العراق في 2014، حيث كان موقفها موقف المتفرج، ولم تصدر بيانات وقرارات مساندة للشعب والحكومة العراقية".

واوضح، حيث "كان هناك تغير جذري في العراق، والكل يعلم بأن اغلب الدواعش من أبناء هذه الدول العربية، والجامعة العربية لم نسمع لها بيان او تنديد بدخول الدواعش ودخول الانتحاريين والانفجارات التي أدت الى قتل العديد من أبناء الشعب العراقي من جميع محافظاته".

وتابع شاكر، "ننتطر من الجامعة العربية ان يكون لها دورا في العراق وتدعمه امنيا واقتصاديا سياسيا".

وفي وقت ستبق من اليوم السبت، وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.



وأعرب أبو الغيط أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن دعم الجامعة العربية للعراق "بكل تطلعاته".

وقال أبو الغيط إنه أبلغ حسين بأن "الجامعة العربية تحت إمرة العراق بما يؤمن مصالح الشعب العراقي"، مضيفا: "خلال ثلاثة أشهر ستتم استضافة القيادة العراقية في الجامعة العربية لإطلاعها على حجم التطورات الحاصلة في مقر الجامعة".

N.A

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