بعد ارتفاع الاصابات.. محافظة عراقية توجه طلبا يتعلق بالامتحانات

2021/04/10 | 18:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب محافظ الديوانية زهير الشعلان، السبت، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجعل الامتحانات الكترونية وليست حضورية.

وقال الشعلان في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (10 نيسان 2021)، انه "يطالب وزارة التعليم بجعل الامتحانات الكترونية وليست حضورية بعد زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا".

يذكر ان المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق قال في تصريح تابعه NRT عربية، انه "لا صحة لشائعة توقف التعليم الإلكتروني" مبينا ان "الوزارة مرتبطة بمقررات خلية الأزمة اللجنة العليا للصحة والسلامة".

واضاف فاروق، ان"هناك عدة آليات ومقترحات وضعتها وزارة التربية وبانتظار مقررات اللجنة العليا"، مشيرا الى ان "بعض مديرياتنا باشرت باعطاء الدروس الالكترونية ضمن الكورس الثاني".

N.A

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