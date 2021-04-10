كورونا تتسبب بخسائر

2021/04/10 | 18:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [السليمانية_اين] تسبب قرار إغلاق الكافتيريات والمقاهي والمطاعم في اوقات الليل ومنع تقديم النركيلة الى الزبائن خسائر لمحال بيع التبغ والمعسل والأدوات المستخدمة في النرجيلة بمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان.

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