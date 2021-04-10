أنبارنا  أنباركم.. حملة شبابية لزيارة مناطق المحافظة الأثرية (صور)

2021/04/10 | 18:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نظّم مجموعة من شباب عدة محافظات، مبادرة تحت مسمى "أنبارنا أنباركم"، زاروا خلالها مدن ومناطق مختلفة من محافظة الأنبار، بهدف تعزيز التعايش السلمي بين أبناء المحافظات العراقية بمختلف طوائفهم وأديانهم.

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وأفاد أحد الشباب المشاركين بالمبادرة لـ"ناس"، (10 نيسان 2021)، بأنه "وزملاءه، أقاموا مخيماً شبابياً ضم مجموعة من الشباب من محافظات مختلفة، وزاروا محافظة الأنبار تحت مسمى أنبارنا أنباركم"، مبينا أن "الفكرة هي نقل الصورة الحقيقية عن محافظة الأنبار وكيفية التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد بعيداً عن التطرف واختلاف الدين والمعتقد والطائفة والقومية وما إلى ذلك".

وأضاف، أنه "تمت زيارة مناطق عدة من المحافظة خلال تلك المبادرة، ومنها كنيسة ماركوريس في منطقة السيسي، وقضاء الرمادي، ومدينة عنة وبحيرتها، وقلعة هيت الأثرية".

ولفت إلى أنه "تم استقبال المبادرة من قبل أهالي المناطق التي زاروها، بحفاوة وفرح، كون المبادرة تهدف إلى زرع الألفة ونبذ التفرقة على كافة الأصعدة بين أبناء الوطن".

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