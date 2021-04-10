صالح يؤكد على اهمية تنفيذ الموازنة بما يضمن تأمين احتياجات جميع المواطنين

2021/04/10 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، على أهمية تنفيذ بنود الموازنة بما يضمن تأمين احتياجات جميع المواطنين.

وقال صالح خلال استقباله رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ان “إقرار الموازنة خطوة جيدة نحو حلحلة المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقا للدستور وبما يحفظ حقوق جميع المواطنين”، مبينا ان “إقرار الموازنة خطوة جيدة نحو حلحلة المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقا للدستور وبما يحفظ حقوق جميع المواطنين

وشدد على “ضرورة التلاقي والحوار بين كل الأطراف من أجل دعم الاستقرار وضمان أمن جميع المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية، وأهمية تنفيذ بنود الموازنة بما يضمن تأمين احتياجات جميع المواطنين”.

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