رئيس مجلس النواب يستقبل الأمين العام للجامعة العربية

2021/04/10 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يستقبل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له”.

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