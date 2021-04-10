كربلاء .. الشرطة النهرية تنتشل جثة شاب من أحد الأنهر (صورة)

2021/04/10 | 19:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، السبت، عن

انتشال جثة شاب من احد الانهر في

المحافظة.





وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تمكن قسم الشرطة النهرية

في قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت

من انتشال

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