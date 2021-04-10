وكالة نون الخبرية تكشف اسباب تراجع الكهرباء في كربلاء

2021/04/10 | 19:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في دائرة كهرباء كربلاء،

السبت، عن اسباب تراجع عدد ساعات تجهيز

المواطنين بالكهرباء خلال الايام

الماضية، فيما اكد ان "التراجع" الحالي

هو مؤقت.

وتشهد محافظة كربلاء، خلال الايام

الماضية تراجعا م

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