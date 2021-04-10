خلال التظاهرة - صفحات مضيئة من انتفاضة أربيل في 6 آذار 1991 - دلشاد خدر

2021/04/10 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلشاد_خدر صفحات مضيئة من انتفاضة أربيل في 6 آذار 1991 الجزء السابع مازال المشهد أمام عيني، الرفيق برواى شقلاوة (برواى مام قادرى) كان يحمل رمانة يدوية ويمشي أمام المتظاهرين متقدماً الرفاق بخطوات أحياناً كان يستدير ويلتفت يمنة ويسرى وينظر الى الرفاق ويستمر بالسير ومن ثم ينظر الى المتظاهرين وظهره للخلف.الرفيق أبو كاظم كان في الجانب الأيمن من التظاهرة يشد من عزيمة المتظاهرين ويهرول وبالعربية ......





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