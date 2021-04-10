الموقف من الورقة البيضاء (5/4) نقاط ضعف الورقة - فلاح علوان

2021/04/10 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_علوان لقد تعرضنا بالنقد والملاحظة للعديد من المواد، أثناء قراءة فقرات الورقة والتعليق على ما جاء فيها.



وقد إتضح من خلال العرض، أن الورقة تعاني من العديد من نقاط الضعف الجلية، سواء في التعبير عن المحتوى، أم في الصياغة.



وكان لا مفر من حصول هذا، فالورقة تقوم على تناقض اصلاً، فهي تدعي طرح حل للأزمة المالية والإقتصادية في العراق، في الوقت الذي تكرر ما جاء في برامج الإصلاح الهيكلي التي يقررها صندوق النقد، وهي ......





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