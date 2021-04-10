2021/04/10 | 19:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسا الجمهورية وإقليم كوردستان يؤكدان أهمية تنفيذ بنود الموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/10 | 19:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسا الجمهورية وإقليم كوردستان يؤكدان أهمية تنفيذ بنود الموازنة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسا الجمهورية وإقليم كوردستان يؤكدان أهمية تنفيذ بنود الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).