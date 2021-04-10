جارالله تنتقد الحكومة بالتقصير تجاه الموصل وتطالب بتدخل سريع

2021/04/10 | 19:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انتقدت النائب عن نينوى هدى جارالله، السبت، الحكومة المركزية بالتقصير تجاه الموصل من خلال عدم دفع التعويضات الكاملة لترميم المدينة القديمة.

وقالت جارالله في تصريح لـ NRT عربية، (10 نيسان 2021)، ان على "الحكومة العراقية ان تتدخل بسرعة لانقاذ الموصل بعد ان حل الدمار جميع مفاصلها"، مبينة ان الحكومة اوعزت بصرف 194 مليار كمبلغ تعويضي لكنها لم تصل الى المحافظة بشكل كامل".

واضافت، ان "المدينة القديمة منكوبة نتيجة الدمار الذي تعرضت له خلال العمليات العسكرية وبحاجة الى عمل متسارع من قبل الحكومة لاعادة رونقها من جديد".

N.A

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