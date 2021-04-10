طقس العراق: أمطار رعدية تشهدها هذه المناطق الليلة وغدا

2021/04/10 | 19:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير توقعات احوال الطقس، السبت، إلى احتمالية هطول أمطار متفاوتة من حيث الغزارة على مناطق متفرقة من البلاد اعتبارا من الليلة وتنتهي ظهر الاحد.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية، في منشور له على "فيسبوك" تابعه NRT عربية، (10 نيسان 2021)، ان "سحبا ركامية رعدية ممطرة تتجه نحو الكويت اولا ثم البصرة خصوصا جنوبها ومتوقع ان تؤثر بزخات امطار رعدية عصر اليوم".

وأضاف، أن "سحبا ممطرة خفيفة الى قطرات تتواجد في شمال البلاد حاليا".

وأوضح عطية، انه "يتوقع استمرار فرص الامطار في ميسان وواسط وديالى والسليمانية ومناطق متفرقة من دهوك واربيل وكركوك وصلاح الدين".

ولفت الى "تواجد غبار مثار بفعل نشاط الرياح السطحية في مدن البصرة وميسان وواسط"، متوقعا، ان "تهدأ الرياح ليلا مع استمرارها نشطة في مدينة واسط".

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