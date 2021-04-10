وزير الصحة يحذّر: 10 مدن بغدادية عالية الخطورة بكورونا

2021/04/10 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني حذّز وزير الصحة حسن التميمي، اليوم السبت، من خطورة لعشر مدن في العاصمة بغداد فيما يخص تفشي جائحة كورونا.وقال التميمي في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني” إن “الوزارة وضعت مدينة الصدر، […]

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