2021/04/10 | 19:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس البرلمان العربي يؤشر "خطوة مهمة" للكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/10 | 19:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البرلمان العربي يؤشر "خطوة مهمة" للكاظمي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس البرلمان العربي يؤشر "خطوة مهمة" للكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).