رئيس الجمهورية وبارزاني: التأكيد على أهمية تنفيذ بنود الموازنة

2021/04/10 | 19:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم السبت 10 نيسان 2021 في قصر السلام ببغداد، رئيس إقليم كوردستان السيد نيجيرفان بارزاني.

وجرى، خلال اللقاء، مناقشة مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة، وتم التأكيد على ضرورة التلاقي والحوار بين كل الأطراف من أجل دعم الاستقرار وضمان أمن المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.

وجرى التأكيد على أهمية تنفيذ بنود الموازنة بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين، وأن إقرارها خطوة جيدة نحو حلحلة كل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وفقاً للدستور وبما يحفظ حقوق جميع المواطنين، وأبعادها عن الخلافات السياسية.

وتناول اللقاء أيضا، الانتخابات النيابية المقبلة، حيث تم التأكيد على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجرائها بما يضمن نزاهتها وعدالتها وتعكس إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بعيدا عن التزوير، والانطلاق نحو تجاوز المصاعب وإرساء الأمن والاستقرار.

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