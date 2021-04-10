البرلمان العربي: تحركات الكاظمي خطوة مهمة لتعزيز الحاضنة العربية للعراق

2021/04/10 | 19:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد البرلمان العربي، اليوم السبت، أن تحركات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خطوة مهمة لتعزيز الحاضنة العربية للعراق.وشدد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي في بيان تابعه “المركز الخبري […]

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